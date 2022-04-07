Українські військові знищили ворожий літак, техніку та 90 росіян
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Протягом четверга, 7 квітня, українській військові на сході відбили шість ворожих атак, знищили літак, безпілотники, близько 20 одиниць техніки та 90 росіян. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».
За даними військових, втрати ворога за день становлять:
- особового складу – до 90
- танків – 4
- БМП – 5
- АТ – 9
- літаків – 1
- БПЛА – 3
За час війни з Україною Росія втратила уже понад 18,9 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.
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