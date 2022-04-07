Протягом четверга, 7 квітня, українській військові на сході відбили шість ворожих атак, знищили літак, безпілотники, близько 20 одиниць техніки та 90 росіян. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».

За даними військових, втрати ворога за день становлять:

особового складу – до 90

танків – 4

БМП – 5

АТ – 9

літаків – 1

БПЛА – 3

За час війни з Україною Росія втратила уже понад 18,9 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.