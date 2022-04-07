Знищення пункту забезпечення російсько-окупаційних військ

На Харківщині Збройні сили України разом з прикордонниками знищили один з пунктів забезпечення російсько-окупаційних військ. Про це 7 квітня інформує Держприкордонслужба.

«Його виявили прикордонники – оператори безпілотних літальних комплексів на напрямку Харкова. Координати відразу отримали побратими зі Збройних сил, які влучно відпрацювали вогнем артилерії», – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, що мешканців Харківської, Донецької та Луганської областей закликали якнайшвидше евакуюватись через ймовірне посилення російської агресії.

За час війни з Україною Росія втратила уже понад 18,9 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.