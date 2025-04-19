Російський РЕБ «Борисоглебск-2»

Українські військові знищили станцію перешкод зі складу комплексу РЕБ «Борисоглебск-2» РБ-301Б, який коштує 50 млн доларів. Про це у суботу, 19 квітня, повідомив підрозділ «Списи Одіна» та опублікував відео ураження російського РЕБ.

Окупанти намагалися сховати станцію в лісопосадці, але її вистежили українські розвідники, а оператори БпЛА успішно уразили за допомогою FPV-дрона.

«Окупанти хвалились, що ця система – вершина їхньої радіоелектронної могутності [...] Наші розвідники вирахували, наші дрони прилетіли із подарунками – і бах! Тепер цей “Борисоглебск” глушить тільки своїм смородом», – йдеться у повідомленні українських військових.

Зазначимо, що «Борисоглебск-2» коштує приблизно 50 млн доларів. За даними «Мілітарного», окупанти протягом тижня втратили три таких РЕБ.

РБ-301Б «Борисоглебск-2» – російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення. Призначений для придушення систем супутникового зв'язку та радіонавігаційних систем КХ та УКХ діапазонів. Усі засоби комплексу розміщуються на самохідних шасі МТ-ЛБу. Комплексом координує обслуга пункту управління Р-330КМВ, що складається з чотирьох людей.

Вперше використання окупантами РЕБ «Борисоглебск-2» у війні проти України зафіксували у лютому 2015 року у місті Брянка Луганської області.

Нагадаємо, 7 квітня Сили безпілотних систем повідомили, що протягом 12 годин уразили три російські зенітні ракетні комплекси у Курській області. Загальна вартість знищених російських ЗРК сягає 250 млн доларів.