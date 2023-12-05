Заблоковані польськими протестувальниками українські водії, за підтримки емігрантів та волонтерів проведуть 6 грудня мирну акцію «Wspierajmy się» («Підтримаймо один одного») біля будівлі польського Сейму у Варшаві. Про це повідомив голова ГО «Міжнародні автомобільні перевізники України» Володимир Михалевич, пише «Укрінформ».

«6 рудня о 12 годині біля головного входу до польського сейму у Варшаві відбудеться мирна акція «Wspierajmy się» за підтримки волонтерів, емігрантів, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України та ГО МАПУ (Міжнародні автомобільні перевізники України)», – сказав Михалевич.

За його словами, звернення передбачає такі вимоги:

якнайшвидше розглянути на усіх відповідних комісіях та зібраннях сейму питання розблокування перевезень на українсько-польському кордоні, що складає загрозу здоровʼю та життю людей (водіїв);

створення умов для покращення експорту та імпорту між Україною та Польщею, що є взаємовигідною співпрацею та має важливе економічне значення для обох країн;

посилення протидії пропаганді у Польщі, яка сіє розбрат між людьми.

«По-перше, ми хочемо, щоб польські законодавці докладали сил, і на найближчих засіданнях вони першочергово розглянули питання розблокування кордону, що напряму впливає на здоров’я і життя людей, мова йде про водіїв. По-друге, йдеться про сприяння і розвиток наших відносин», – зазначила співорганізаторкою акції є громадська активістка, засновниця клубу торгівлі Україна – ЄС Вікторія Тріфан

За її словами, торік Польща експортувала до України на рекордну суму – 10 млрд доларів, чого не було за всю історію двосторонніх відносин. Відтак, політика Польщі повинна бути спрямована на максимальний розвиток відносин, а не їх погіршення.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб угода була розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня. 23 листопада польські аграрії долучилися до протесту і, висуваючи свої вимоги, розпочали блокування руху вантажного транспорту на пункті пропуску «Медика – Шегині» поблизу Перемишля.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава планує вимагати від Європейського союзу повернення системи дозволів для українських перевізників, які прибувають до країни.