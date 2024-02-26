Дорожня служба прибрала цвяхи, а поліція почала перевірку

Водії, які вимушено простоюють на польсько-українському кордоні через блокаду протестувальників, помітили на дорозі за 10 км від кордону розсипані цвяхи. Вони звернулися у поліцію, яка підтвердила місцевим журналістам цей факт і повідомила, що розпочала перевірку.

Як повідомив сайт Wirtualna Polska, у суботу після 18:00 українські водії, які стояли в черзі до кордону, помітили на ділянці дороги Любича Крулевська - Белжець, що за 8-10 км від пункту пропуску «Гребенне – Рава-Руська», розкидані цвяхи та шурупи. Вони повідомили про це поліцейським, що проїжджали повз.

«Співробітники поліції, перевіривши дорожнє покриття, підтвердили це повідомлення. Поліцейські склали протокол і намагаються встановити детальні обставини інциденту», – повідомила сайту Wirtualna Polska прес-секретарка районної поліції в Томашові Любельському Малгожата Павловська.

Речниця поліції запевнила, що від моменту виявлення цвяхів до ранку понеділка жодних звернень щодо пошкоджень транспортних засобів не надходило. Поліція перевіряє цей факт як «забруднення дороги загального користування невідомим зловмисником». Дорожня служба прибрала металеві елементи на дорозі.

Нагадаємо, блокада польсько-українського кордону триває від листопада 2023 року. Що вимагають протестувальники, читайте у свіжому репортажі ZAXID.NET з кордону.