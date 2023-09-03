Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року

На Лимано-Куп’янському напрямку російська армія намагається «прорвати оборону ЗСУ», особливо в районі Новоєгорівки Луганської області. Про це повідомив керівник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що за минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень, але «спроби окупантів були безуспішними».

«Ворог зосередив свою увагу у напрямку Новоєгорівки. Він хоче пробити такий собі «коридор» у нашій обороні саме на цьому напрямку, оскільки біля Новоєгорівки зосереджені «панівні висоти», – пояснив речник.

За його словами, армія РФ намагатиметься «вклинитися», аби просунутися до річки Оскіл, проте, «поки атаки ворога не мають успіхів, ЗСУ стримують штурми».

«Вчора (2 вересня – ред.) нашим захисникам вдалося знищити 126 окупантів на Лимано-Куп’янському напрямку, також знищити один польовий склад із боєприпасами, одну автівку, сім безпілотників, шість із них типу «Ланцет», – додав Євлаш.

Зазначимо, що раніше Британська розвідка повідомляла, що російські війська прагнуть зупинити український контрнаступ, здійснюючи наступальні дії навколо Куп’янська, щоб відволікти Сили оборони від прориву на півдні України.

27 серпня Ілля Євлаш заявив, що Росія зосередила на Лимано-Куп'янському напрямку близько 110 тис. військових.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також зазначала, що в епіцентрі уваги противника є Куп’янський та Лиманський напрямки, де ворог намагається відволікти українських військових. За її словами, російські окупанти «прийняли рішення, що вони будуть всіма силами намагатися рухатися вперед саме по тих напрямках».

Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. В останні тижні зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військ на Купʼянському напрямку. Обстріли міста посилилися. Місцева влада 10 серпня оголосила про початок обовʼязкової евакуації жителів 37 населених пунктів Купʼянського району Харківської області.