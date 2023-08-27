Окупанти активно використовують штурмовиків так званих загонів «Шторм-Z», а також регулярні війська

Військове командування Росії зосередило на Лимано-Куп’янському напрямку близько 110 тис. особового складу армії РФ. Про це в ефірі телемарафону заявив керівник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, інформує LB.ua.

«Загалом, якщо дивитися на весь Лимано-Куп'янський напрямок, то там знаходиться близько 110 тис. російських військовослужбовців. Але, якщо ми будемо сегментувати, наприклад, щодо Куп'янського напрямку, то там знаходиться 45 тис., а на Лиманському – 48 тис.», – зазначив речник.

За його словами, окупанти активно використовують штурмовиків так званих загонів «Шторм-Z», а також регулярні війська, зокрема танковий полк.

«Плани у них залишаються ті ж самі, що й були. Просто кількістю завалювати наші позиції, а також створювати так звані «вогняні вали», як пишуть ще радянські підручники. Наприклад, для того, щоб взяти ротний чи взводний опорний пункт, треба використати 40 тисяч боєприпасів. Так само вони ці 40 тисяч боєприпасів вкладають, але прицільність та влучність бажає бути кращого», – пояснив Євлаш.

Речник Східного угруповання військ наголосив, що ситуація у районі Куп'янську та Лиману контрольована українськими військовими.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області.

Водночас українські військові мали успіх на двох напрямках на південному фронті та закріплюються на досягнутих рубежах. А у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW) йдеться про те, що ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони російських окупантів у районі Роботиного на заході Запорізької області, ще більше розширивши прорив.