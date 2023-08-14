Знищена російська військова техніка

Бійці Третьої окремої штурмової бригади відбили російську атаку на Бахмутському напрямку. Про це повідомив командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький, LB.ua.

«Спільна робота 2 механізованого батальйону, 1 штурмового батальйону 3 ОШБр та дронів підрозділу «Асгард» групи «Очі», – написав Білецький.

Українські бійці відбили російську атаку на свої позиції в районі Андріївки. Три цьому було уражено три танки Т-90М.

Крім того, були вражені дві бойові броньовані машини та ліквідовано командира взводу «Еспаньйола». Внаслідок атаки росіяни втратили близько 40 окупантів вбитими та 25 пораненими.

Прес-служба 3 ОШБр зазначила, що росіяни задіяли для атаки підрозділи 83-ї ОДШБр РФ.

Нагадаємо, що Сили оборони України у понеділок, 14 серпня, вдарили по командному пункту росіян, що розмістився в санаторії «Хвиля» в селі Юрʼївка поблизу Маріуполя.