Вертоліт збили з українського ЗРК

Сили оборони України знищили ще один бойовий вертоліт на Бахмутському напрямку. У понеділок, 14 серпня, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук уточнив, що йдеться про гелікоптер Ка-52 «Алігатор».

ЗСУ збили ворожий вертоліт вранці 14 серпня. За даними Повітряних сил, це сталося на Бахмутському напрямку, проте де саме, не уточнюється.

«Встановлено тип знищеного вертольота о 5:00 14 серпня 2023 року. Це ворожий ударний гелікоптер Ка-52», – повідомив Микола Олещук.

ЗСУ збили російський гелікоптер

Зазначимо, вартість одного Ка-52 становить приблизно 16 млн доларів. Його знищили із зенітно-ракетного комплексу, назва якого не уточнюється.

До слова, 14 серпня Повітряним силам вдалося знищити усі 15 дронів камікадзе та 8 крилатих ракет, якими окупанти атакували Одещину. Внаслідок падіння уламків зайнялась пожежа в супермаркеті та гуртожитку, є пошкодження будинків та авто.