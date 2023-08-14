Внаслідок атаки загорівся супермаркет, в ньому є постраждалі

У ніч на 14 серпня росіяни вчергове атакували цивільну інфраструктуру Одеси безпілотниками та ракетами. Внаслідок потрійної атаки було пошкоджено супермаркет та гуртожиток, повідомили у понеділок, 14 серпня, у прес-службі Сил оборони півдня України.

Обстріл стався під час нічної повітряної тривоги, яка тривала з 01:00 ночі для південно-східних та північних регіонів України. Приблизно о 2:45 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників в Одеській області.

«Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу "Калібр". Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті», – повідомили у прес-службі Сил оборони півдня.

Уламки ракет спричинили пожежі у кількох районах Одеси. Зокрема, у середмісті було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів. Окрім того, уламки впали на територію супермаркету Fozzi. На обох об'єктах почались пожежі.

Вибуховою хвилею у кількох будинках вибило вікна та балкони, а також пошкоджено припарковані поблизу них авто. Сили оборони півдня повідомили про трьох постраждалих внаслідок атаки – працівників супермаркету, які отримали поранення різного ступеня важкості. Жертв немає.

Наразі у місті триває гасіння пожеж. Інформація про постраждалих уточнюється.

За даними Сил протиповітряної оборони, українські захисники знищили усі ракети та дрони, випущені по Одесі. Йдеться про 15 дронів-камікадзе Shahed 136/131 та 8 крилатих ракет «Калібр». Окрім того, військові змогли знищити бойовий вертоліт невстановленого типу на Бахмутському напрямку.

ППО збила усі крилаті ракети та дрони над Одещиною

Нагадаємо, 19, 21 та 23 липня окупанти обстріляли Одесу протикорабельними ракетами «Онікс». Внаслідок атак було знищено понад 60 тис. тонн зерна, цивільні будівлі та пошкоджено 29 пам'яток архітектури. Серед них – Спасо-Преображенський собор, який занесений до спадку ЮНЕСКО.