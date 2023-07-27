У ніч на 27 липня російські окупанти атакували Одещину ракетами, внаслідок удару є руйнування та загиблий. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ.

Усього зафіксовано два пуски крилатих ракет «Калібр» з підводного човна в акваторії Чорного моря. «Калібри» атакували портову інфраструктуру Одещини, ППО уразити ракети не вдалося, є пошкодження та постраждалі. В ОК «Південь» зазначили, що виявлення ракет «Калібр» ускладнило те, що ворог випустив їх на критично низькій висоті.

Голова Одеської ОВ Олег Кіпер уточнив, що було пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобілі. Внаслідок удару загинув 44-річний охоронець підприємства.

Росіяни вже майже два тижні регулярно обстрілюють Одесу та область. Це почалось після того, як вони оголосили про вихід з угоди про експорт українського зерна. Під обстріл переважно потрапляла портова інфраструктура та зернові підприємства. Але 23 липня більшість російських ракет влучили по центру Одеси – було пошкоджено 29 пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення. Серед них об’єкти, що входять до зони всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, напередодні, 26 липня, Росія атакувала Україну керованими крилатими ракетами, спрямованими на Хмельницьку область. Силам ППО України вдалося знищити всі 36 ракет