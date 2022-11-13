Українські військові відновили контроль над ще одним населеним пунктом Луганщини

Сили оборони відновили контроль над селом Макіївка Сватівського району на Луганщині. Про це ввечері у неділю, 13 листопада, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

«Новини з фронту Луганщини: село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у «синю зону». Українські військові відновили контроль над населеним пунктом», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що кількома днями раніше російські ЗМІ повідомляли, що біля Макіївки Сватівського району Луганської області внаслідок обстрілу ЗСУ було знищено батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області, загинули сотні окупантів.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що Збройні сили України звільнили від російських загарбників на Луганщині вже 11 населених пунктів.