Місцеві жителі повідомляють про детонацію і вибухи

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області був вражений склад російських окупантів. Відповідне відео у середу, 6 липня, оприлюднив СтратКом ЗСУ у Telegram.

За даними Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ, йдеться про район Ханженково.

«Хадженково. Працює дядечко Ленд Ліз», — йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі пишуть в соцмережах про детонацію і вибухи.

Російська окупаційна адміністрація Макіївки повідомила, що горить база «Технаб» у селищі Ново-Фурманове.

«Зафіксовано пряме влучання в базу «Технаб» у селищі Ново-Фурманове. У результаті відбулась детонація боєприпасів, що зберігались на відкритій ділянці складу», – йдеться у повідомленні окупантів, пише «Суспільне».

Зауважимо, що Макіївка є фактично північно-східним передмістям Донецька і з 2014 року перебуває під контролем російських окупаційних військ та місцевих колаборантів.

Зранку, 2 липня, стало відомо, що ЗСУ знищили склади боєприпасів російських окупантів на сході України. На окупованих територіях сталися три потужні вибухи. Один у Попасній на Луганщині, другий – у Чорнобаївці на Херсонщині, а третій – у Макіївці Донецької області.