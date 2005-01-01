Український баскетболіст став одним з найпомітніших гравців Національної студентської ліги США

За 38 хвилин Михайлюк набрав 20 очок, реалізувавши 7 з 13 кидків з гри

Атакуючий захисник баскетбольного клубу «Канзас Джейхокс» Святослав Михайлюк провів чудовий матч в Національній студентській лізі (NCAA). 20-річний баскетболіст збірної України проявив себе в матчі проти «ТіСіЮ Хорнд Фрогс», завдяки чому його команда здобула перемогу з рахунком 88:84, пише спортивне видання KU Sports.

Як зазначається, вихованець «Черкаських Мавп» став одним з найпомітніших гравців зустрічі. За 38 хвилин Михайлюк набрав 20 очок, реалізувавши 7 з 13 кидків з гри, в тому числі 5 з-за дуги. Крім того в активі Святослава 4 підбирання та 6 результативних передач.

Варто зазначити, що в поточному сезоні Михайлюк набирає в середньому 16,5 очок за матч, а також робить 4,1 підбирань і 3,2 передач.

До слова, наприкінці листопада 2017 року Михайлюк встановив унікальний рекорд в NCAA. Він став єдиним гравцем в студентському баскетболі, який набрав 94 очка в п’яти стартових матчах сезону NCAA, допустивши при цьому лише дві втрати.