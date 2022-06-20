Під час взяття росіян у полон українському бойовому медику довелося прострелити одному з них ногу

Бойовий медик Збройних сил України взяв у полон російських загарбників, які розкрадали нову військову форму, що надійшла українським військовим, повідомив у понеділок, 20 червня, офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Кочевенко.

«Привезли хлопцям новий однострій. Не було коли розбиратися, залишили до часу на купі і розійшлися по позиціях. Потім медик повернувся щось собі підібрати, а там вже орки риються в нашій формі», – розповів він.

За словами Кочевенка, медик, побачивши, як загарбники крадуть форму для ЗСУ, прострелив одному з них ногу, а інші злякалися і здалися добровільно. Загалом бойовий медик взяв у полон вісьмох росіян.

Обережно, на відео присутня велика кількість ненормативної лексики!

Привезли нову форму. Хлопці до часу залишили на купі і пішли по позиціям. Згодом медик вирішив повернутися щось собі підібрати, а там вже вісім риются в нашій формі. Одному ногу прострелив, решта з переляку здалися. Результат - медик взяв в полон 8 орків.

Вірте в #ЗСУ pic.twitter.com/Tr3MComuRE — Yurii Kochevenko (@Kochevenko) June 20, 2022

Нагадаємо, за час війни неодноразово повідомлялося, що російські загарбники мають відчутні проблеми з забезпеченням, адже влада країни-агресорки розраховувала на швидке взяття України. Як наслідок – загарбники мародерять і забирають як майно військових, так і цивільних.

Також окупанти крадуть форму в українських воїнів для здійснення провокацій – наприклад, чинять злочини, аби місцеве населення звинувачувало в них ЗСУ.