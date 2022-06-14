Військові хотіли зробити свою техніку небоєздатною, щоби не воювати

На Донеччині російські військові намагалися здати запчастини від свого комплексу ППО на брухт. Військові хотіли зробити свою техніку небоєздатною, щоби не воювати. Але вимагали за блоки управління занадто високу ціну, через що працівниця пункту прийому повідомила про них у так звану держбезпеку «ДНР».

За інформацією української розвідки, щоб не потрапити на передові позиції, командири однієї з батарей 933-го зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною. Окупанти познімали з бойових машин «Тор-М2У» блоки управління та вирішили продати їх у пункті прийому дорогоцінних металів.

«Росіян, як завжди, підвела жадібність. У пункті приймання брухту вони назвали занадто високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею, яка тут же повідомила про “бізнесменів” у так зване “МДБ ДНР”. Тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків ніби то бойовими діями, а окупанти-«бізнесмени» продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій», – повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Також українська розвідка оприлюднила список командного складу 933 зенітно-ракетного полку 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, яка діє на Донецькому напрямку.