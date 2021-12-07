Окупанти фактичну знищили частину сховища радіоактивних відходів в Донецьку і розпиляли його на металобрухт. Про це повідомив нардеп і екс-голова Держекоінспекції України Єгор Фірсов.

За його словами, йдеться про сховище на території Донецького казенного заводу хімічних виробів. У 2014 році він опинився в зоні бойових дій під обстрілами, там неодноразово лютували пожежі і горіли склади боєприпасів. На території сховища радіоактивних відходів не дотримувалася жодна з норм правильного та адекватного поводження з небезпечними відходами.

Аналіз супутникових знімків території виявив у безпосередній близькості від місця розташування головного могильника радіоактивних відходів, земляні роботи, що проводились невстановленими особами.

Результатом цих робіт стала поява нового концентричного котловану діаметром близько 14 м поряд із раніше виявленим аналогічним котлованом. Фактично окупаційна влада дала добро на знищення частини сховища і розпил резервуарів на металобрухт. Залишки радіоактивних відходів залишили просто неба.

За словами Фірсова, це призведе до зараження ґрунтів та вод радіоактивним речовинами, найнебезпечніші з яких уран та плутоній. ож є висока вірогідність, що весь радіоактивний бруд може потрапити безпосередньо у Карлівське водосховище, де зберігаються запаси питної води Донецька.