Олександр Мережко є членом постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи

Народний депутат України від партії «Слуга Народу» Олександр Мережко висунув свою кандидатуру на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це сам Мережко написав у Facebook.

До допису Мережко, який очолює парламентський комітет ВР з питань зовнішньої політики, прикріпив заяву понад десятка членів ПАРЄ, більшість із яких становлять українські парламентарі, де висловлюється підтримка кандидатурі Мережка на посаду.

У своєму пості депутат коротко описав програму, з якою братиме участь у виборах президента Парламентської асамблеї Ради Європи. Вона полягає у відновленні демократії в ПАРЄ в контексті обрання глави органу, позбавленні органу будь-якого російського впливу та розширенні системи захисту прав людини.

51-річний Олександр Мережко є членом постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи. Також він був заступником глави української делегації в Тристоронній контактній групі та віцепрезидентом ПАРЄ у 2020 році.

Президент ПАРЄ обирається на однорічний термін із можливістю переобрання. Наразі ним є проросійський представник від Нідерландів Тіні Кокс, який після повномасштабного вторгнення Росії в Україну публічно змінив погляди.