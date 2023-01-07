Український депутат балотуватиметься в президенти ПАРЄ
Олександра Мережка у 2020 році обрали віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи
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Народний депутат України від партії «Слуга Народу» Олександр Мережко висунув свою кандидатуру на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це сам Мережко написав у Facebook.
До допису Мережко, який очолює парламентський комітет ВР з питань зовнішньої політики, прикріпив заяву понад десятка членів ПАРЄ, більшість із яких становлять українські парламентарі, де висловлюється підтримка кандидатурі Мережка на посаду.
У своєму пості депутат коротко описав програму, з якою братиме участь у виборах президента Парламентської асамблеї Ради Європи. Вона полягає у відновленні демократії в ПАРЄ в контексті обрання глави органу, позбавленні органу будь-якого російського впливу та розширенні системи захисту прав людини.
51-річний Олександр Мережко є членом постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи. Також він був заступником глави української делегації в Тристоронній контактній групі та віцепрезидентом ПАРЄ у 2020 році.
Президент ПАРЄ обирається на однорічний термін із можливістю переобрання. Наразі ним є проросійський представник від Нідерландів Тіні Кокс, який після повномасштабного вторгнення Росії в Україну публічно змінив погляди.