51-річний Олександр Мережко був альтернативним кандидатом на голову ПАРЄ

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Мережко, який претендував на президента Парламентської Асамблеї Ради Європи, отримав лише 44 голоси та програв вибори. Натомість президентом ПАРЄ призначили Тіні Кокс. Про це 23 січня повідомила «Європейська правда».

Із 223 депутатів, які проголосували, лише 44 підтримали Олександра Мережка, який претендував на цю посаду як альтернативний кандидат.

Президентом ПАРЄ став представник групи лівих партій та президент ПАРЄ у 2022 році Тіні Кокс. Представник від Нідерландів отримав 175 голосів.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що 51-річний нардеп Олександр Мережко висунув свою кандидатуру на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи.