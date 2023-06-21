Олександр Данилюк представляє прототипи гіперзвукових дронів, які він розробляє з росіянином Міхаілом Кокорічем

Колишній міністр фінансів України та екс-секретар РНБО Олександр Данилюк створює гіперзвукову зброю разом з російським бізнесменом Міхаілом Кокорічем. Про їхню співпрацю стало відомо на відомому авіасалоні Ле-Бурже, повідомляє BBC.

Данилюк і Кокоріч створили у Швейцарії аерокосмічну компанію Destinus і почали виготовляти гіперзвукові ударні безпілотники. Також вони почали розробку гіперзвукового літака.

На Ле-Бурже Кокоріч і Данилюк, який представляється «керівником авіаційного напрямку» швейцарської компанії, продемонстрували кілька прототипів гіперзвукових дронів. Переваги таких апаратів у тому, що вони, за ідеєю, матимуть водневий двигун, як ракети, і будуть летіти із гіперзвуковою швидкістю (5-6 Махів) у верхніх шарах атмосфери, де опір повітря менший.

Як розповів у коментарі BBC Міхаіл Кокоріч, нині Destinus відпрацьовує технологію розгінного турбореактивного двигуна, завдання якого вивести апарат на високу надзвукову швидкість, на якій він зможе запустити прямоточний двигун. Після цього апарат зможе розігнатися до гіперзвукових швидкостей. За його словами, випробування першого готового прототипу заплановані на наступний рік. Літак матиме турбореактивний двигун на рідкому водні.

За його словами, саме цей зразок не перевозитиме багажі чи пасажирів, натомість може перетворитись на важкий ударний безпілотник. Тобто матиме військове призначення. Кокоріч додав, що майже всі продукти їхньої компанії матимуть подвійне призначення – військове та цивільне.

Утім, основна мета бізнесмена – створення пасажирського гіперзвукового лайнера. Тривалість польоту на ньому, наприклад, від Парижа до Нью-Йорка, має бути 1,5 години. За інформацією росіянина, вказує, що його компанія має перших клієнтів і залучила 50 млн доларів. Також керівник Destinus наголосив, що в його стартапі працюють громадяни різних країн, зокрема українці й росіяни. Останніх, за словами Кокоріча, близько 10%.

Своєю чергою Олександр Данилюк заявив, що продемонстровані новітні розробки гіперзвукових дронів «вже допомагають Україні», але не уточнив подробиць.

Відповідаючи на запитання про те, як фінансист став дотичним до авіаційної сфери, Данилюк пояснив, що це його «захоплення з дитинства», оскільки він зростав у Києві біля літакобудівного заводу «Антонов».

У відповідь на запитання про співпрацю з росіянином, Данилюк сказав, що робота компанії російського бізнесмена «спрямована на допомогу Україні». «Розробляємо важливі продукти для нашої армії. Це для мене ключове. І тут не має значення паспорт», – сказав український екс-посадовець.

Гіперзвукова зброя, тобто та, що летить в декілька разів швидше звуку, - один з трендів у військовій сфері. Це загадковий і руйнівний вид озброєння, над яким працюють найбільші країни.

Хто такий Олександр Данилюк

48-річний політик і фінансист Олександр Данилюк перебував на високих посадах за різних президентів. Після обрання Віктора Ющенка він працював радником голови уряду, за часів Віктора Януковича став радником президента й очолював координаційний центр з економічних реформ. Після приходу до влади Петра Порошенка став представником президента в Кабміні, а потім – заступником керівника президентської адміністрації.

Найвища посада Данилюка – міністр фінансів, яку він обіймав з квітня 2016 до червня 2018 року. Він залишив уряд Володимира Гройсмана, звинувативши чинну на той момент владу в «корупції і круговій поруці».

Далі Данилюк став радником Володимира Зеленського під час його передвиборчої кампанії. Після перемоги Зеленського Данилюк отримав посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони. На цій посаді він був лише кілька місяців і вже наприкінці вересня 2019 року Зеленський звільнив колишнього соратника. Він заявив, що Данилюк мав нереалізовані амбіції прем'єр-міністра, вчиняв суперечки у владній команді і врешті сам написав заяву про відставку.

Данилюк стверджує, що торік відслужив у Збройних силах України й демобілізувався «після травми в армії». Потім шукав різні варіанти, як допомогти обороноздатності України.

Хто такий Міхаіл Кокоріч

Кокоріч виїхав з Росії ще в 2012 році після розгону опозиційного мітингу на Болотній площі в Москві. На початку 2000-х Кокоріч зробив собі ім'я як один з найуспішніших і наймолодших російських бізнесменів у сфері ритейлу. Досягнення уродженця Бурятії – створення мережі мегамаркетів електроніки «Техносила». В 2017 цей бізнес збанкрутував, але ще за 5 років до того Кокоріч продав компанію і виїхав з Росії, після чого впродовж десяти років жив у США.

Кокоріч не підтримує Путіна й виступає проти війни, яку Росія розв’язала в Україні.