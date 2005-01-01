Український кінорежисер оголосив голодування на підтримку Олега Сенцова

Український кінорежисер-документаліст В’ячеслав Бігун голодує на підтримку колеги Олега Сенцова. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Розумію, рішення – контроверсійне, бо який толк? Але це продуманий крок. Моя відповідь на те, що можу зробити в цьому випадку. Ми вже зробили фільм “Сильні духом”, аби спробувати передати вам відчуття того, що переживають наші бранці. Зараз вирішальний момент, коли треба бути з ними разом і це моя спроба співпереживання цього моменту», - вважає Бігун.

«У день відкриття чемпіонату світу в Росії, ми починаємо свій чемпіонат світу, і будемо грати за політв’язнів», – додав він.

В’ячеслав Бігун є режисером документальних фільмів «Серце мами Гонгадзе» та «Сильні духом» про українського політв’язня Юрія Яценка, створений за підтримки ЛОДА.

Нагадаємо, український кінорежисер Олег Сенцов відбуває покарання за сфабрикованими звинуваченнями у Росії. Його засудили на 20 років позбавлення волі. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів у Росії та Криму.