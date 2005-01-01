Український конгресовий комітет Америки оголосив голодування на підтримку Сенцова

КультураК. С., сьогодні, 10:331260

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Український конгресовий комітет Америки оголосив голодування на підтримку Сенцова
Олег Сенцов вимагає звільнення усіх українських політв'язнів

Український конгресовий комітет Америки закликав усіх небайдужих долучитися до одноденного голодування на знак солідарності з ув’язненим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим. Акцію проведуть 13 червня, напередодні відкриття чемпіонату світу з футболу, який пройде так само у Росії. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Конгрес твердо переконаний: неприйнятно з точки зору моралі, що міжнародну спортивну подію, створену для заохочення міжнародної доброї волі і гармонії, проводитимуть у країні, яка продовжує грубо ігнорувати основні права людини і верховенство права», – йдеться у повідомленні комітету.

Тих, хто долучиться до акції, просять писати про це у соцмережах із хештегами: #LetMyPeopleGo, #FreeSentsov, #SaveOlegSentsov.

УККА закликає США підтримати негайне звільнення Олега Сенцова і понад 60 інших українських політв’язнів, які зараз перебувають у Росії.

Нагадаємо, кримчанина Олега Сенцова затримали російські спецслужби у Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький військовий окружний суд РФ визнав українського кінорежисера Олега Сенцова винним в організації терористичного угрупування і засудив його до 20 років колонії суворого режиму.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів у Росії.

На підтримку Сенцова висловились Європейська кіноакадемія, американський Пен-клуб, письменники, режисери Франції, Євросоюз, ОБСЄ та інші спільноти та організації.

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