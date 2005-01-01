ОБСЄ вимагає від Росії звільнити українського політв'язня Олега Сенцова

У своєму листі до Міністерства закордонних справ РФ представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) звернувся з вимогою звільнити Олега Сенцова.

Представник ОБСЄ відповідальний за питання свободи ЗМІ Арлем Дезір надіслав звернення до міністра закордонних справ РФ із вимогою повторного розгляду справи Олега Сенцова. На своїй сторінці в Twitter чиновник заявив, що вважає подальше утримання Сєнцова під вартою необгрунтованим і таким, що має стримуючий вплив на свободу слову у Криму. Політик також висловив стурбованість станом здоров’я політичного в’язня, який значно погіршився після того, як останній розпочав голодування.

«Його голос в жодному разі не повинен затихнути, незалежно від того наскільки критичним (по відношенню до влади РФ) він може бути» - заявив Дезір.

Нагадаємо, що суд РФ 25 серпня 2015 року засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі. 14 травня режисер оголосив про початок безстрокового голодування.