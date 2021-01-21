Олександр Мулявка служив у Конго в складі окремого вертолітного загону місії ООН

Старший лейтенант 11-ї окремої бригади армійської авіації «Херсон» Олександр Мулявка загинув у Демократичній Республіці Конго. Про це повідомила прес-служба військової бригади.

Український військовий трагічно загинув 18 січня. Причини загибелі миротворця прес-служба бригади не повідомила. Відомо, що у Конго він виконував службові обов’язки у складі 18-го окремого вертолітного загону миротворчної місії ООН.

«Командування та особовий склад 11 окремої бригади армійської авіації «Херсон» висловлює щирі співчуття батькам, рідним та друзям у зв'язку з трагічною загибелю офіцера, друга, побратима», – йдеться у повідомленні.

18-й окремий вертолітний загін виконує завдання у складі місії ООН зі стабілізації у ДР Конго з 2012 року.

Нагадаємо, що у грудні 2020 року в Демократичній Республіці Конго помер старший солдат ЗСУ Сергій Савченко. 39-річний чоловік перебував там у складі миротворчого контингенту і працював кухарем. Він помер від серцевої недостатності.