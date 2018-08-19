Український парапланерист загинув під час зіткнення з британським спортсменом у Македонії

Українець Ігор Волов та британець Іннес Пауелл загинули в результаті зіткнення на парапланах

Парапланеристи з України й Великобританії загинули внаслідок зіткнення на змаганнях у Македонії, повідомила британська газета The Guardian.

54-річний британець Іннес Пауелл і 56-річний українець Ігор Волов зіткнулися перед фінальним змаганням British Open у місті Крушево в п'ятницю по обіді.

За свідченнями очевидців, спортсмени двічі зіткнулися в повітрі. Після першого контакту їм вдалося розділитися, але другий контакт виявився «значно сильнішим».

Українець Волов, який не виступав на цих змаганнях, після зіткнення відкрив запасний парашут і приземлився на дереві. Однак на той час, коли його знайшли рятувальники, він вже був мертвим. Пауелл не відкрив запасний парашут і все ще був притомним, коли до нього дісталися парамедики. Він отримав важкі травми внутрішніх органів, а також зламав плече, таз і ребра. Британський парапланерист помер у реанімації.

Пауелл був видатним інструктором із багаторічним досвідом у змагальному польоті.