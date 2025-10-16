Представники видавництва на Франкфуртській книжковій виставці

Український підручник «Хімія» для 7 класу від видавництва «Ранок» отримав срібну нагороду премії Best European Learning Materials Award (BELMA) 2025. Про це оголосили на Франкфуртській книжковій виставці, повідомляє «Освіторія».

Авторами підручника є кандидат хімічних наук Олексій Григорович та Олександр Недоруб. Українське видання відзначили серед 42 номінантів із 23 країн Європи. У своїй категорії він конкурував з навчальними матеріалами видавництв із Данії, Норвегії, Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі, Сербії, Португалії, Фарерських островів, Швеції, Литви.

Журі оцінювало повний навчальний комплект: підручник, цифровий додаток із відео та тестами, робочий зошит для учнів і методичний посібник для вчителів.

«Підручник українського видавництва “Ранок” вирізнявся серед багатьох чудових заявок. “Хімія” для 7 класу поєднує традиційні та сучасні методи навчання. Завдяки простим поясненням хімічних явищ, яскравим інфографікам та цікавим дослідам, він допомагає учням зрозуміти й застосовувати знання у реальних життєвих ситуаціях. Потрапляння цього підручника до короткого списку – вагоме визнання якості та інноваційності роботи команди», – зазначила голова журі BELMA Діана Калі.

Нагадаємо, торік підручник з німецької мови для 2 класу отримав золоту відзнаку премії BELMA. Це була перша перемога України на конкурсі.

Премія BELMA є однією з найпрестижніших відзнак для навчальних видань і вже 15 років оцінює видатні освітні продукти європейських видавців.