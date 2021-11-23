Sherp, який возить туристів на Північний полюс

Французька круїзна компанія Ponant, яка спеціалізується на організації ексклюзивних подорожей найвіддаленішими куточками світу, анонсувала використання у своєму турі на Північний полюс українського позашляховика Sherp.

Для транспортування екстремальної машини французи використали спеціальний трюм з окремими дверима в криголамі Le Commandant Charcot, йдеться на сторінці Sherp у Facebook. Це круїзний корабель з усіма зручностями для туристів, які віддають за одну подорож 15-20 тисяч доларів. Він відправляється в тур Арктикою. Український Sherp буде доставляти туристів власне на Північний полюс. Адже конструкція позашляховика дозволяє рухатись будь-якою поверхнею – снігом, кригою чи водою.

Від стандартного Sherp показаний на фото арктичний відрізняється наявністю радара Furuno на даху. Він має кліренс 600 мм, що дозволяє йому долати вертикальні перешкоди висотою до 50 см. Позашляховик обладнаний 1,5-літровим дизелем, який дозволяє розвивати Sherp швидкість 45 км/год на суші та 6 км/год – на воді. Вартість стандартного Sherp – близько 100 тисяч доларів США.