В Осло вперше з часів пандемії Covid-19 пройшла церемонія вручення Нобелівської премії миру. Цьогоріч нагороджували лауреатів з України, Росії та Білорусі – українську правозахисну організацію «Центр громадянських свобод» (ЦГС), російську організацію «Меморіал» та білоруського правозахисника Алеся Бяляцького. Онлайн-трансляцію церемонії опублікували на YouTube-каналі Nobel Prize.

Нагороду на церемонії отримали очільниця ЦГС Олександра Матвійчук, представник «Меморіалу» Ян Рачинський, а також дружина політв’язня Бєляцького Наталія Пінчук.

«Цього року оголошення премії миру чекала вся Україна. Ми розцінюємо її як визнання зусиль усього українського народу, що сміливо вистояв проти спроб зруйнувати мирний розвиток Європи. Ми пишаємося, що сьогодні вперше українська мова прозвучить на офіційній церемонії», – сказала Матвійчук.

Українська лауреатка наголосила, що світ має реагувати на системні порушення прав людини з боку Росії.

«Ми отримали Нобелівську премію миру під час війни, яку розпочала Росія. Ця війна триває вже 8 років, 9 місяців і 21 день. Для мільйонів людей стали звичними такі слова, як обстріли, катування, депортації, фільтраційні табори. Але немає таких слів, щоб передати біль матері, яка втратила новонародженого сина, яка втратила сина після обстрілу пологового відділення лікарні…» – – сказала керівниця Центру громадянських свобод, слова якої цитує «Українська правда».

Вона констатувала, що світ довго заплющував очі на російські злочини у різних країнах.

«Росія повірила, що може робити все, що захоче. Тепер Росія прагне зламати спротив та окупувати Україну через умисне завдання болю цивільному населенню. Російський народ буде нести відповідальність за цю ганебну сторінку своєї історії та прагнення силоміць відродити колишню імперію», – впевнена Матвійчук.

Лауреатка зазначила, що люди в Україні «як ніхто хочуть миру».

«Але мир не настає, коли країна, на яку напали, складає зброю. Тоді це не мир, а окупація... Ми не залишимо людей на окупованих територіях на смерть та тортури. Життя людей не може бути "політичним компромісом". Боротися за мир – це не піддаватися на тиск агресора, а захищати людей від його жорстокості», – наголосила правозахисниця.

Нагадаємо, лауреатів Нобелівської премії миру 2022 оголосили 7 жовтня. Присудження премії лауреатам з країн-агресорів Росії й Білорусі, разом із українськими представниками, які потерпають від війни, обурило багатьох українців.

Правозахисниця Олександра Матвійчук стала першою лауреаткою Нобелівської премії миру від України за часи незалежності.