Андрій Приймаченко шість років судився зі студією HBO

Український режисер Андрій Приймаченко виграв суд у американської кіностудії НВО, яка без дозволу використала його відео у популярному серіалі «Чорнобиль». Про це у пʼятницю, 1 серпня, він повідомив у фейсбуці, зазначивши, що сторони уклали угоду.

Справа стосується популярного серіалу НВО Chornobyl («Чорнобиль»), який вийшов у 2019 році. У першій серії творці використали відео, на якому візуалізовані телефонні переговори диспетчера центрального пункту пожежного звʼязку з диспетчерами воєнізованої пожежної частини ЧАЕС, які відбувались 26 квітня 1986 року.

Автором цього відео є український режисер Андрій Приймаченко. Ще у березні 2013 року він зробив титри з голосу та виклав ролик на ютубі. Однак НВО використала цей ролик у серіалі без дозволу.

Відео Андрія Приймаченка, опубліковане у березні 2013 року

Після того, як вийшла перша серія серіалу, Андрій Приймаченко звернувся до представників НВО, заявивши, що його авторські права порушені. Спершу він не планував судитися з платформою, запропонувавши співпрацю, однак на його звернення представники компанії Sister Pictures відповіли, що власноруч створили відео, тому воно на 100% авторське.

Скріншот із серіалу, де використане відео Андрія Приймаченка

Компанія Radioactive Films, яка була дистрибʼютором серіалу в Україні, відповіла режисеру, що «права на використання цього відео були отримані і підтверджені дирекцією музею Чорнобиля у Києві». Після цього Андрій Приймаченко звернувся в суд.

Прикметно, що у ролику Приймаченка є помилка: у реченні, де йдеться про підняття за тривогою начальника, вжито словосполучення «наш состав» замість «начсостав». Ця ж помилка є і в серіалі, проте його автори заявили, що її зробив їх перекладач.

Судовий розгляд справи тривав шість років. У пʼятницю, 1 серпня, Андрій Приймаченко повідомив, що внаслідок процесу в Окружному суді Південного округу Нью-Йорка сторони дійшли згоди та уклали відповідну угоду, деталі якої він розголошувати не може.

«Це суттєвий прецедент, коли вдалось відстояти авторське право українця у суді США у справі з однією з найбільших американських (і світових) медіакомпаній. Деталі угоди розкривати не можна, згідно з умовами договору. З самого початку цієї справи, понад шість років тому, моєю метою було відновити справедливість. Якою би не була компанія, з якої би вона не була країни – хоч США, хоч Китай – не можна брати чужий твір і робити вигляд, ніби нічого не сталось», – написав режисер у фейсбуку.

Він додав, що юридичний супровід у цій справі йому допомагали здійснювати представники компанії Law Net.