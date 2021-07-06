Співак Melovin відкрито визнав свою сексуальну орієнтацію

Український співак Melovin (Костянтин Бочаров) 5 липня здійснив камінґ-аут на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend у Києві. Про це Melovin повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Під час свого виступу Бочаров поцілував дівчину й хлопця, з якими виступав, а потім огорнув себе прапором ЛГБТ+. Проте, за його словами, телеканал M1, який транслював захід, вирізав цей момент із трансляції і відмовляється завантажувати його на YouTube.

«Мій офіційний камінґ-аут, який відбувся зі сцени, було вирізано з прямого ефіру М1. Моє відео і досі не завантажують на YouTube. І все через те, що я показав свою сутність. Для мене немає значення колір, віра чи стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу», – написав Melovin.

Позицію телеканалу Melovin назвав «старими скрепами» та «цензурою» і додав, що в такому разі «не впевнений, що хоче існувати в такому майбутньому України».

Представники телеканалу M1 і фестивалю Atlas Weekend поки не коментували ситуацію.

24-річний Костянтин Бочаров народився в Одесі. Став відомим після виходу у фінал Національного відбору на «Євробачення-2017» і участі від України в «Євробаченні-2018» у Лісабоні, де посів 17-те місце.