Український стартап Feel VR зібрав рекордні півмільйона доларів на Kickstarter

Більше за Feel VR інші інвестиційні проекти не отримували

СвітКатерина Чурилова, 13 червня6760

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Український стартап Feel VR зібрав рекордні півмільйона доларів на Kickstarter
фото Facebook / Feel VR
Feel VR збирав гроші для ігрових пристроїв – керма і педалей для симуляції водіння

Український стартап Feel VR зібрав на Kickstarter більш ніж півмільйона доларів замість необхідних 60 тисяч на виробництво ігрового керма і педалей. Про це пише AIN.ua.

Зазначається, що це рекордний показник для українських проектів.

Особливість пристроїв Feel VR (мотоциклетний симулятор) полягає в їх надчутливості та невисокій ціні в порівнянні з аналогами. Кермо оснащене технологією Direct Drive, яка значно збільшує його точність і чуйність. Пристрої з Direct Drive зазвичай використовують в професійних цілях, ціна такого обладнання може досягати кілька тисяч доларів. Комплект Feel VR обійдеться в 600 доларів.

Основна частина залучених коштів піде на виробництво, частина – на оплату роботи підрядників, які брали участь в реалізації кампанії, а також на розширення команди.

У стартапі відзначають, що спочатку планували залучити близько 300 тис. доларів.

«Передбачити підсумкові збори було складно, але ми прагнули до цієї суми. І тільки в перші кілька годин кампанії стало зрозуміло, що з прогнозами в цілому не помилилися. Результатом задоволені, він перевершив наші очікування майже в два рази», – коментує CEO Feel VR Олексій Гнатієнко.

Поставки пристроїв заплановані на листопад 2018 року.

Наразі в стартапі вирішують, де організувати виробництво – в Україні чи Китаї. «З плюсів України – знайомі підрядники, процес. Але доставка в Україну дуже дорога, плюс до всього, є корупційні ризики, не налагоджена система», – коментують в стартапі.

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