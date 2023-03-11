Український уряд опрацює питання перейменування Росії на Московію
Таке доручення уряду дав президент, відповідаючи на відповідну петицію
Президент України Володимир Зеленський розглянув електронну петицію, авторка якої пропонувала офіційно перейменувати назву «Росія» на «Московія» та замітини терміни «російський» на «московський», а «Російська Федерація» – на «Московська федерація». Президент відповів на петицію, подану минулого листопада, 10 березня.
Авторка петиції, яка набрала понад 25 тис. підписів, зазначила, що «історичною назвою Росії є Московія».
«Ця назва вживалася в європейських і в деяких азійських мовах. На багатьох історичних мапах XVI-XIX ст., які виготовлялися в Європі до і після перейменування Московського царства на Всеросійську імперію, також фігурує ця назва», – йдеться у петиції.
Авторка звернення наголосила, що «Росія існує лише 301 рік» – з 22 жовтня 1721 року, коли московський цар Петро І проголосив Московське царство «Российской империей».
У своїй відповіді Зеленський вказав, що «порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки».
Зеленський також повідомив, що звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням разом з науковими установами комплексно опрацювати це питання.