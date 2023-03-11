Президент України Володимир Зеленський розглянув електронну петицію, авторка якої пропонувала офіційно перейменувати назву «Росія» на «Московія» та замітини терміни «російський» на «московський», а «Російська Федерація» – на «Московська федерація». Президент відповів на петицію, подану минулого листопада, 10 березня.

Авторка петиції, яка набрала понад 25 тис. підписів, зазначила, що «історичною назвою Росії є Московія».

«Ця назва вживалася в європейських і в деяких азійських мовах. На багатьох історичних мапах XVI-XIX ст., які виготовлялися в Європі до і після перейменування Московського царства на Всеросійську імперію, також фігурує ця назва», – йдеться у петиції.

Авторка звернення наголосила, що «Росія існує лише 301 рік» – з 22 жовтня 1721 року, коли московський цар Петро І проголосив Московське царство «Российской империей».

У своїй відповіді Зеленський вказав, що «порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки».

Зеленський також повідомив, що звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням разом з науковими установами комплексно опрацювати це питання.