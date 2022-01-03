У Росії Романа Цимбалюка звинуватили в екстремізмі й викликали на допит у прокуратуру

Український журналіст, кореспондент агенції УНІАН у Москві Роман Цимбалюк заявив, що виїхав із Росії через загрозу бьезпеці. Раніше його звинуватили в екстремізмі й хотіли порушити проти нього кілька адміністративних справ.

У інтервʼю Громадському Роман Цимбалюк повідомив, що виїхав із Росії після того, як отримав виклик на допит у прокуратуру.

«Я виїхав із РФ, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила. І зараз нібито вони кажуть, що відкликали виклик на допит, але це не означає, що його не буде знову», – сказав журналіст.

За словами Романа Цимбалюка, замість нього на допит прийшов його адвокат, однак самі прокурори на допит не зʼявилися. Він додав, що наразі не відомо, чи є проти нього справа взагалі.

Нагадаємо, що 15 грудня єдиний офіційно акредитований у Росії український журналіст повідомив, що його звинуватили в екстремізмі.

41-річний Роман Цимбалюк – український журналіст, власний кореспондент української інформаційної агенції УНІАН у Росії. Він займає проукраїнську позицію й за час російської агресії в Україні він відзначився гострими запитаннями російським політикам, включаючи президента Росії Володимира Путіна, а також сміливими заявами на підтримку України на популярних російських телевізійних ток-шоу.

У березні 2017 році Романа Цимбалюка затримала московська поліція, однак через кілька годин відпустила.