Міжнародна академія астронавтики відзначила українсько-американську команду програми Antares

Українсько-американську команду розробників ракети-носія Antares відзначили найпрестижнішою командною нагородою Міжнародної академії астронавтики The Laurels for Team Achievement («За командні досягнення»). Про це у середу, 2 грудня, повідомило Державне космічне агентство України.

«Програма "Антарес" є яскравим прикладом успішного та ефективного міжнародного співробітництва, яке служить глобальним цілям мирного розвитку космосу і подальшого науково-технічного прогресу людства», ­– йдеться у повідомленні.

Що відомо про ракету-носія Antares

Створена за співпраці космічної галузі України та США у сфері мирного дослідження космічного простору.

Головний розробник ракети-носія – американська корпорація Northrop Grumman. Основну конструкцію першого ступеня виготивило конструкторське бюро «Південне, у співпраці із низкою українських підприємств, зокрема з «Хартрон-АРКОС», «Київприлад», «Хартрон-ЮКОМ», «ЧЕЗАРА», «РАПІД» та iншими.

Ракету створили для доставлення до МКС вантажного модуля типу Cygnus. Вперше її запустили на орбіту 21 квітня 2013 року.