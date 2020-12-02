Українсько-американських розробників ракети Antares нагородили престижною премією
Ракета-носій Antares створена за співпраці космічної галузі України та США
Українсько-американську команду розробників ракети-носія Antares відзначили найпрестижнішою командною нагородою Міжнародної академії астронавтики The Laurels for Team Achievement («За командні досягнення»). Про це у середу, 2 грудня, повідомило Державне космічне агентство України.
«Програма "Антарес" є яскравим прикладом успішного та ефективного міжнародного співробітництва, яке служить глобальним цілям мирного розвитку космосу і подальшого науково-технічного прогресу людства», – йдеться у повідомленні.
Що відомо про ракету-носія Antares
Створена за співпраці космічної галузі України та США у сфері мирного дослідження космічного простору.
Головний розробник ракети-носія – американська корпорація Northrop Grumman. Основну конструкцію першого ступеня виготивило конструкторське бюро «Південне, у співпраці із низкою українських підприємств, зокрема з «Хартрон-АРКОС», «Київприлад», «Хартрон-ЮКОМ», «ЧЕЗАРА», «РАПІД» та iншими.
Ракету створили для доставлення до МКС вантажного модуля типу Cygnus. Вперше її запустили на орбіту 21 квітня 2013 року.