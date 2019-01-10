Українсько-польський фільм про Голодомор візьме участь в основному конкурсі Берлінале

Україна на Берлінале. Як це було.

«Гарет Джонс» - це історія відомого британського журналіста-дослідника

Фільм польської режисерки Аґнєшки Голланд «Гарет Джонс» братиме участь в основному конкурсі Берлінського кінофестивалю. Про це повідомила прес-служба Берлінале.

Заснований на реальних подіях політичний трилер «Гарет Джонс» - це історія відомого британського журналіста-дослідника Гарета Джона, який попри смертельну небезпеку вирушив до України, щоб донести до світу всю правду про Голодомор. Саме його журналістські розслідування надихнули письменника Джорджа Орвелла на написання алегоричного роману «Колгосп тварин».

У 1933 році вельський репортер Гарет Джонс шукає свою наступну велику історію. Останні новини приводять його до Москви, де він знайомиться з журналісткою Адою Брукс. Ада відкриває йому очі на «радянську утопію», яка не має нічого спільного з реальністю. І Гарет, попри смертельні погрози, розпочинає своє розслідування. Переховуючись від спецслужб СРСР, крок за кроком він розкриває правду про Голодомор, жорстку цензуру та масові репресії.

Режисерка фільму Аґнєшка Голланд є головою Європейської кіноакадемії, номінанткою на премію «Оскар», BAFTA та володаркою «Срібного ведмедя» Берлінале 2017 («Слід звіра»). Вона відома завдяки фільмам «Європа, Європа», «Повне затемнення», «У темряві» тощо.

У головній ролі - британський актор Джеймс Нортон. З українського боку в фільмі беруть участь Яків Ткаченко («Припутні»), Олег Драч («Кіборги»), Володимир Федорук, Анна Шайдюк, Анастасія Чала та Аліна Ковальська.

Зйомки проходили в Києві та Київській області, де відзняли сцени подорожі головного героя Радянською Україною, а частина сцен, дія яких відбувається у Москві, була зафільмована в Харкові. Також стрічку знімали в Польщі та Шотландії.

Фільм знято за підтримкою Державного агентства України з питань кіно. Загальний бюджет стрічк - 262 млн грн, з них частка Держкіно - 26 млн грн. В український прокат картина вийде 28 листопада 2019 року.

Нагадаємо, минулого року у програмі «Панорама» взяв участь фільм Марисі Нікітюк «Коли падають дерева». В основному конкурсі Україна брала участь у 2011 році з фільмом російського режисера Олександра Міндадзе «В суботу».