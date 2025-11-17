Ельвіра Гаврилова-Патерсон із Кевіном Спейсі

Українська кінопродюсерка Ельвіра Гаврилова-Патерсон може бути причетною до міжнародної шахрайської криптовалютної схеми. Про це йдеться у розслідуванні Міжнародного проєкту журналістів-розслідувачів (ICIJ), до якого долучилися 37 медіа з різних країн, зокрема журналісти українського медіа «Слідства.Інфо».

«Слідство.Інфо» пише, що португальська компанія Ельвіри Гаврилової Elledgy Media Group з 2024 року просувала платформи, пов’язані з уродженцем Казахстану Володимиром Охотніковим. 47-річного Охотнікова, відомого як Ладо, підозрюють у серії шахрайських криптовалютних операцій, які за останні п’ять років охопили чотири континенти. За оцінками журналістів, його діяльність дозволила зібрати близько 1 млрд доларів від мільйонів інвесторів.

Володимир Охотніков. Фото з інстаграм-сторінки Охотнікова

США звинувачують Охотнікова у створенні фальшивої інвестиційної криптоплатформи, через яку між 2020 і 2022 роками могли викрасти щонайменше 340 млн доларів. Торік суд у Грузії засудив його за відмивання 1,1 млн доларів доходів від фільму Forsage. Сам Охотніков зараз мешкає в ОАЕ, оскільки у низці країн йому оголошений арешт.

За даними ICIJ, 36-річна українська маркетологиня Ельвіра Гаврилова-Патерсон просуває бренди та проєкти Охотнікова за кордоном. Її піар-агентство Elledgy Media організовувало заходи зі зірками у США, Франції, Італії, Індії та ОАЕ. У конфіденційному листуванні, яке дослідили журналісти, Гаврилова повідомила юристу, що через її португальську компанію з моменту знайомства з Охотніковим пройшло понад 4 млн доларів.

Цього року португальська влада розпочала розслідування щодо Elledgy Media за підозрою у відмиванні коштів.

Фільм з Кевіном Спейсі та зв’язок з Україною

Компанія Elledgy також співпродюсувала фільм «Сага про Голігардів – Портал сили», режисером і актором у якому є Кевін Спейсі. Автором сценарію є Володимир Охотніков, а його компанія разом із компанією Гаврилової інвестували близько 10 млн доларів у створення стрічки. Трейлер фільму презентували на закритій вечірці у Венеції в серпні 2025 року.

У розслідуванні також зазначається, що Гаврилова долучилася до створення документального фільму Шона Пенна «Суперсила» про президента Володимира Зеленського. За її словами, вона була у складі виконавчих продюсерів та інвесторів.

«Ельвіра Гаврилова-Патерсон, за її словами, у 2022-му році долучилася до створення фільму американського режисера Шона Пенна «Суперсила». У фільмі Шон Пенн потрапляє до Офісу президента Зеленського у перші дні війни, де записує розмови з Володимиром Зеленським та Андрієм Єрмаком. Він також спілкується з тодішнім міністром оборони Олексієм Резніковим, очільником Києва Віталієм Кличком та іншими», – пише «Слідство.Інфо».

Кадр з фільму «Суперсила»: Шон Пенн, Володимир Зеленський та Андрій Єрмак у президентському бункері.

Гаврилова також волонтерила у громадській організації «Спілка підприємців теле та кіноіндустрії», яка належить голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Разом з керівником організації та бізнес-партнером Єрмака Артемом Колюбаєвим вона брала участь у зборі коштів на потреби України і ЗСУ – у Греції в березні 2023 року та в Житомирі в липні цього ж року.

У серпні 2025 року Артем Колюбаєв, який до квітня 2024 року очолював Раду з державної підтримки кінематографії, був присутній на презентації трейлера фільму Holiguards Saga – The Portal of Force у Венеції. На фото він сидів поруч із Гавриловою та Кевіном Спейсі.

У коментарі «Слідству.Інфо» Колюбаєв заявив, що з Гавриловою його нічого не пов’язує – вони лише знайомі з волонтерських заходів та кінофестивалів. За його словами, на презентації він перебував «максимально близько до Кевіна Спейсі», якого особисто знає, і не має стосунку ані до фільму, ані до організації події.

Минулі зв’язки Гаврилової з Teletrade

«Слідство.Інфо» також з’ясувало, що Ельвіра Гаврилова в Україні мала зв’язок із компанією «Телетрейд», власниками якої були росіяни. В судовому реєстрі є справи про шахрайство представників цієї компанії, а також компанії зі схожою назвою Teletrade D.J. International Consulting Ltd.

З 2016 по 2018 рік Гаврилова керувала ТОВ «Академія біржових технологій», пов’язаною з компанією «Центр біржових технологій» (ЦБТ), яка у 2018 році спільно з «Телетрейдом» проводила конкурс трейдерів. У 2016 році продюсерку фотографували зі співзасновником російських компаній «Телетрейду» Володимиром Чернобаєм та росіянином Ваагном Сімоняном, якого у 2020 році називали колишнім топменеджером Teletrade.

Гаврилова та Єрмак не прокоментували ситуацію

Ельвіра Гаврилова-Патерсон не відповіла на запитання міжнародної групи розслідувачів щодо її ролі у криптовалютній схемі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також не відповів на питання журналістів «Слідства.Інфо» щодо участі Гаврилової у зйомках фільму Шона Пенна в Офісі президента, зокпема про те, що вона мала доступ до президентського бункера у перші дні повномасштабної війни.