Українці наприкінці серпня побачать в небі зближення місяця з чотирма планетами

Менш ніж за тиждень українці побачать «танок Місяця» з чотирма планетами

У серпні 2018 року українці зможуть побачити унікальне явище: відбудеться зближення Місяця з чотирма планетами. Проте за цим явищем можна буде спостерігати лише за безхмарної погоди, повідомляє «Урядовий кур’єр».

Зазначається, що 21 серпня Місяць зблизиться з Сатурном, 23 серпня – з Марсом, 27 серпня – з Нептуном, а 31 серпня – з Ураном.

Найкраще спостерігати за цим явищем буде за годину після заходу сонця за безхмарної погоди. Також повідомляється, що зближення планет ліпше буде видно на півдні країни.

До слова, 27 липня 2018 року українці спостерігали рідкісне місячне затемнення, коли повний Місяць пройшов через тінь Землі. Це затемнення було найдовшим повним місячним затемненням в ХХІ столітті. Загальна тривалість його становила майже 103 хвилини.