Літні українці без права на пенсію отримуватимуть соцдопомоги

Виплати нараховуватимуть вже з січня 2018 року

Уряд затвердив порядок призначення тимчасової соцдопомоги від держави безробітним особам пенсійного віку, які не мають права на пенсійні виплати, пише «Урядовий портал».

Тимчасову допомогу отримають ті громадяни, які вже досягли пенсійного віку, але мають менш ніж 15 років страхового стажу, тобто не заробили свою пенсію. Виплати надаватимуть у період із 1 січня 2018 року до 31 грудня 2020 року.

Допомогу призначатимуть структурні підрозділи з питань соцзахисту населення районних, міських райдержадміністрацій. Призначення соцдопомоги передбачає врахування майнового стану та середньомісячного сукупного доходу громадянина. Виплати перераховуватимуть кожні шість місяців, з урахуванням змін майнового стану людини та середньомісячного сукупного доходу.

Соцдопомогу виплачуватимуть до досягнення громадянином віку, з якого він набуває право на отримання пенсії.