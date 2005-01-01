Гройсман анонсував підвищення пенсій для людей з великим стажем і низькою зарплатою

Голова уряду стверджує, що вони зроблять все належне, щоби «пенсії автоматично почали зростати»

Пенсії для українців з великим трудовим стажем, але низькою зарплатою буде підвищено в 2019 році. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час робочої поїздки до Маріуполя, передає «112 Україна».

За словами Гройсмана, підвищення виплат для цієї категорії пенсіонерів буде першочерговим завданням уряду.

«Сьогодні ще залишається завданням для нас підвищити пенсію тим, хто мав великий стаж роботи, але невелику заробітну плату. Це наступне завдання, яке буде виконано. Ми у 2019 році цю проблему вирішимо. Ми вирішимо все, що необхідно для того, щоб пенсії автоматично почали зростати», – заявив він.

Гройсман запевнив, що у пенсійній реформі відтепер не буде передбачена «зрівнялівка» (необґрунтоване, невиправдане зрівняння, - ред.).

«Усе те, що ми вже зробили, перерахунок пенсій для українських пенсіонерів – це тільки початок. Ми починаємо повертати повагу до тих людей, які працюють. Ми запровадили диференціацію, але ми говоримо про те, що перший показник справедливості – це де людина працювала, скільки заробляла, і від цього ми можемо відштовхнутися, інше буде штучно. Ми не можемо працювати у «зрівнялівці», – наголосив глава уряду.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року в Україні набув чинності закон про пенсійну реформу. Вона, зокрема, передбачає підвищення необхідного страхового стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і щорічне поступове підвищення до 35 років до 2028 року.

Завдяки запровадженню реформи в Україні пенсії підвищили більш ніж для 10 млн осіб, але для 40% пенсіонерів підвищення склало менше 200 гривень.