Українці перемогли у перших в 2018 році регіональних спортивних змаганнях Польщі

СпортРоман Ганкевич, сьогодні, 07:59991
Українці перемогли у перших в 2018 році регіональних спортивних змаганнях Польщі
фото Radio Lublin
Андрій Старжинський став переможцем регіональних спортивних змагань у Польщі

Двоє представників України – чоловік і жінка – стали переможцями 23-го Новорічного змагання з бігу на шість кілометрів, яке проводилося традиційно в Наленчуві Люблінського воєводства. Про це повідомляє польський портал Onet.

Як зазначається, українець Андрій Старжинський, який проживає у Польщі, став першим переможцем спортивних змагань в Новому році, перемігши в 23-му Новорічному змаганні з бігу на дистанції шість кілометрів. Серед жінок також перемогла українка Ірина Масник.

Всього в забігу, який стартував 31 грудня 2017 року і закінчився вчора, 1 січня 2018 року, брало участь 115 осіб, які не є професіоналами, але мають хорошу спортивну підготовку. Перемога в цьому забігу є справою престижу.

Організатори спеціально так підлаштували час, щоб середину дистанції спортсмени долали під час наставання Нового року.

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