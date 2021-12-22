Процедура вибраковки не складна – власник автомобіля або його довірена особа можуть звернутись до Сервісного центру МВС із відповідною заявою. Якщо свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки було втрачено – потрібно буде написати письмове пояснення. Сама процедура безкоштовна та займає близько 15 хвилин. Автомобіль пред’являти не потрібно. Про масштаби вибракування автомобілів в Україні розповіли експерти Інституту досліджень авторинку.

Із січня до листопада 2021 року у зв’язку з вибракуванням було знято з обліку 15 056 транспортних засобів – легковиків, вантажівок та автобусів. 54% із них належали фізичним особам, решта 46% — юридичним (приватним фірмам та державним організаціям). Більшість «списаних» транспортних засобів були легковими (64%). Середній вік транспортних засобів, вибракуваних протягом січня-листопада – 24,8 роки.

Динаміка зняття з обліку транспортних засобів у зв’язку з вибракуванням протягом січня-листопада 2021 року. Чорним позначені автобуси, синім – вантажівки, червоним – легкові авто

Найпопулярніші серед «утилізованих» моделей у 2021 році були транспортні засоби радянського, російського та українського виробництва. У топ-30 вибракуваних машин відсутні автомобілі виробництва інших країн.

ТОП-30 вибракуваних моделей транспортних засобів протягом січня-листопада 2021 року

Для чого вибраковують автомобілі:

Камери автофіксації. Люди остерігаються потенційних проблем, що можуть з’явитися у разі, якщо автомобіль фактично буде зданим «на металобрухт», проте буде числитися в базі Сервісних центрів. Або ж замість утилізації продовжить їздити по дорогах, «збираючи» штрафи для попереднього власника авто.

Баланс фірми, звітність та інвентаризація. Багатьом підприємствам не вигідно щоб на їхньому балансі числились авто. А якщо ці машини вже давно не використовуються то їх списання є непоганим варіантом.

Держслужбовці за яким зареєстровано старі авто також користуються послугою вибраковки аби спростити заповнення декларацій.

Втім, реальна кількість транспорту, що вибув з експлуатації, в рази більша, наголошують експерти Інституту досліджень авторинку. За їх оцінками, щорічно в Україні з руху вибуває кілька сотень тисяч ТЗ. Такі висновки можна зробити з того, що рівень автомобілізації в Україні зростає несуттєво. Отже кількість автомобілів, які українці перестають регулярно експлуатувати, приблизно рівна кількістю «свіжих» автомобілів, що поповнюють вітчизняний автопарк — близько 600 тисяч щорічно.