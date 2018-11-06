Українці у листопаді матимуть змогу двічі спостерігати метеоритний дощ

Метеоритний дощ Леоніди у небі над Іспанією 2017 року

У листопаді мешканці Землі, зокрема на території України, зможуть двічі спостерігати явище метеоритного дощу. Про таке інформує видання The Guardian.

Перший метеоритний дощ — Тауріди — можна буде побачити 9-10 листопада у південній півкулі і 10-11 листопада – у північній. Передбачається, що це буде метеоритний потік із незначним потоком метеоритів – приблизно п'ять на годину. Метеорити має бути видно у небі по всьому світу протягом більшої частини місяця. Причому побачити метеорити можна буде неозброєним оком.

Ще один метеоритний дощ — Леоніди— можна буде побачити у ніч з 17 на 18 листопада, передає видання The Hutchinson Post. Глядачам радять дочекатися пізнього вечора 17-го і наступного раннього ранку, щоб стати свідком потоку метеоритів Леоніди. Протягом 17-18 листопада це явище буде добре помітне й над Україною.

Як відомо, метеоритний дощ – природне явище, під час якого на нічному небі можна побачити численні метеори, що летять ніби з однієї точки на небосхилі. Здебільшого, це явище є періодичним, триває від декількох днів до декількох тижнів і спостерігається щороку приблизно в один і той же час. Наприклад, Леоніди — у другій половині листопада, Ліриди — у другій половині квітня і т. д.