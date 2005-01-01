Українці в ОАЕ оголосили бойкот гастролей Донецького оперного театру

Театр залишився в окупації, більшість з трупи не виїхала з Донецька

До Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, наприкінці квітня з гастролями під прапорами угруповання «ДНР» збираються поїхати артисти донецького театру «Донбас опера». До російської окупації це був Донецький академічний державний театр опери та балету імені Анатолія Солов'яненка. Українські активісти в ОАЕ закликали бойкотувати скандальний виступ, повідомило «Радіо Свобода».

Зазначається, що з початком бойових дій і окупації частини Донбасу багато установ культури переїхали в підконтрольні Україні міста. Але частина артистів і працівників «Донбас опери» вирішили залишитися в Донецьку. І вже чотири роки театр живе за підтримки проросійських бойовиків.

У Міністерстві культури України підтвердили: в 2014 році театр «Донбас опера» допомогти переїхати не просив і з тих пір Мінкульт не знає, що відбувається по той бік лінії розмежування.

На еміратському сайті нещодавно було розміщене оголошення – 20 квітня артисти «Донбас опери» виступають в Абу-Дабі. Виступ має відбутися разом з московськими колегами – танцюристами Большого театру. Квитки коштують від 14 до 170 доларів.

Оголошення про гастролі донецького театру 20 квітня

У посольстві України в Об’єднаних Арабських Еміратах про майбутні гастролі знають.

«Наші контакти з департаментом культури і туризму заявляють, що це – комерційний одноденний захід, який не матиме політичного забарвлення. З моєї точки зору, участь «Донбас опери» в якому завгодно заході не буде сприяти зміцненню наших двосторонніх українсько-еміратських відносин», – прокоментував посол України в ОАЕ Юрій Полурез.

Новина про майбутні гастролі артистів з окупованого Донецька швидко дісталася української спільноти в Абу-Дабі .

«Ми вважаємо, що «ДНР» і «ЛНР» є терористичними організаціями. І представники, і народні артисти терористичних організації так званої «ДНР» не мають права виступати в інших державах», – наголосила громадський активіст, волонтер із Абу-Дабі Ірина-Ізольда Горбильова.

Серед українців, які легально працюють і живуть в ОАЕ, чимало вихідців з Донбасу, які намагаються перешкодити гастролям «ДНРівських» артистів.

«Коли ти заходиш на офіційний сайт «Донбас опера» і там бачиш, що вони працюють під заступництвом «міністра культури» «ДНР», співпрацюють з каналом «Новоросія», «Оплот ТВ» і так далі. Тобто люди, які займаються вбивством громадян України, їх переслідуванням, після цього приїжджають сюди і збирають по 100 доларів з людини, грубо кажучи, «накручуючи гопаки» перед українською громадою. Природно, ми сприймаємо це як плювок нам в обличчя», – наголошує Горбильова.

Саме тому українські активісти закликають бойкотувати скандальний виступ.

До слова, у приміщенні донецькго театру відбулась церемонія «публічного прощання» із померлим російським бойовиком Арсенієм Павловим на прізвисько «Моторола».