Результати ініціативи «Око за око»

За словами організаторів проекту, вже вдалось закумулювати перші 100 мільйонів гривень на закупівлю сучасних розвідувальних комплексів «Шарк» для Збройних сил України. Спільна ініціатива мережі ОККО і фонду «Повернись живим» стартувала 1 листопада. Вона передбачає, що з вартості кожного літра пального Pulls 95/Diesel, проданого на заправках, 1 гривня перераховується на закупівлю «Шарків».

«Вдячні нашій потужній водійській спільноті, яка активно долучилися до ініціативи. Маємо вже фактично 8 комплексів для ЗСУ, наша мета до кінця року – закумулювати кошти на 10 "Шарків". Це майже половина, та є над чим ще працювати, адже попереду ще 15. Тож не збавляємо темп – конвертуємо Pulls у пульс помсти. Ми вирішили зробити і свій додатковий вклад у проєкт й перерахувати на «Шарки» ще 5 мільйонів гривень», – коментує СЕО ОККО Василь Даниляк.

Українські розвідкомплекси Shark потрібні ЗСУ

«Розвідкомплекси «Шарк» дуже чекають на передовій. Ми вдячні партнерам за спільний проєкт і дякуємо всім, хто підтримує його, заправляючи Pulls у мережі АЗК ОККО, або переказуючи кошти на наш окремий рахунок «Око за око». Разом ми не просто акумулюємо кошти — ми системно закриваємо потреби аеророзвідників, адже кожен розвідкомплекс — це три безпілотники бригадного рівня, пускова установка та спеціально обладнана прохідна автівка-командний пункт управління», — додає директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

Що варто знати про розвідкомплекси «Шарк»

«Шарк» – це новітня розробка від української компанії «Укрспецсистемс» із партнерами, яка має низку технологічних переваг перед аналогами, здатна ефективно коригувати вогонь артилерії, зокрема й систем залпового вогню HIMARS, та виконувати ще багато бойових завдань.

Крім "Шарків", від початку повномасштабного вторгнення мережа ОККО уже спрямувала понад 200 мільйонів гривень на допомогу військовим, волонтерам і регіонам, що потерпіли від воєнних дій. Компанія безкоштовно годує захисників України на своїх АЗК поблизу гарячих точок, взяла участь у відбудові Київської та Чернігівської областей, закупила реанімобілі та авто для спецпідрозділу тощо.