В Україні можна буде спостерігати кільцеве сонячне затемнення

У четвер, 10 червня, мешканці Землі зможуть спостерігати незвичне астрономічне явище – кільцеве сонячне затемнення. Про це повідомляє «Українська правда».

Механізм кільцевого сонячного затемнення – такий самий як і у повного, але Місяць при цьому знаходиться на більшій відстані від Землі, тому не затуляє Сонце повністю, залишаючи «вогняне кільце» навколо себе.

Загалом затемнення розпочнеться близько 11:00 за київським часом. Найкраще його буде видно у деяких містах Канади та Гренландії. В Україні затемнення буде частковим, розпочнеться воно о 13:26 за київським часом, максимальної фази досягне о 14:15 і закінчиться о 15:03.

Астрономи радять використовувати спеціальні світлофільтри через ризик пошкодити сітківку під час спостереження за сонцем. Фахівці наголошують, що незахищеним оком на сонце, навіть у стані затемнення, можна дивитись не довше 15 секунд.