Софія Згоба на Каннському кінофестивалі, травень 2024 року

Україна вперше з часу повномасштабного вторгнення візьме участь у конкурсі краси Miss International, фінал якого відбудеться в Токіо 12 листопада. Представницею від України стала уроджениця Шептицького 19-річна Софія Згоба. Про це в середу, 30 жовтня, повідомила низка українських ЗМІ.

Як зазначає інформаційне агентство «РБК-Україна», у 2023 році Софія Згоба виборола титул «Miss International Ukraine 2023», за результатами якого отримала путівку на міжнародний конкурс краси Miss International. Очікується, що під час свого виступу конкурсантка покаже соціальний ролик, що висвітлює наслідки війни для екології України.

«На міжнародних конкурсах краси заведено говорити про мир у всьому світі, та як можливо говорити про мир, коли в Україні сьогодні все ще йде війна? Найкраще, що світ може зробити сьогодні для сталого розвитку та майбутніх поколінь – це зупинити війну, яка руйнує наші життя та екологію», – прокоментувала Софія Згоба виданню «Табло ID».

Для участі в у конкурсі краси Miss International Софія підготувала вечірню сукню «Зоряне небо» українського дизайнера Андрія Анікеєва. За перемогу українка змагатиметься ще з 72 конкурсантками.

Софія Згоба та ще п'ять учасниць конкурсу Miss International 2024

Що відомо про представницю від України на Miss International

19-річна Софія Згоба народилась у місті Червоноград (нині Шептицький) на Львівщині. Дівчина здобуває освіту дизайнера у Вищій школі мистецтв і техніки моди (ESMOD) у Франції. Також вона є студенткою Королівського коледжу Лондона у Великій Британії.

Софія Згоба є моделлю та співпрацює з низкою світових брендів. Модель знає чотири мови та активно вивчає п’яту. З початку повномасштабного вторгнення дівчина долучається до волонтерських проєктів для допомоги українським військовим.

Влітку 2024 року Софія Згоба підписала контракт з продюсерською компанією Netflix. Дівчина знялась у фільмі про моделей з різних країн світу, прем'єра якого запланована цього року.

Додамо, Міс Інтернешнл (англ. Miss International Beauty, The International Beauty Pageant, Міжнародний конкурс краси) — четвертий за величиною конкурс краси у світі. Один з найпрестижніших конкурсів краси у світі, разом з конкурсами Міс Всесвіт, Міс Світу і Міс Земля. Конкурс проводиться з 1960 року. Найбільше перемог у конкурсі здобула Венесуела. Торік представниця від Венесуели принесла країні дев’яту перемогу в міжнародному конкурсі.

19-річна Софія Згоба активно співпрацює зі світовими брендами (Фото з Instagram-акаунта дівчини)

Дівчина здобуває освіту дизайнера у Франції (Фото з Instagram-акаунта дівчини)

У 2023 році Софія Згоба стала «Miss International Ukraine 2023» (Фото з Instagram-акаунта дівчини)