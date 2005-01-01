Україну обрали до Економічної і Соціальної Ради в ООН

Україну обрали до ЕКОСОР на період 2019-2021 років

У четвер, 14 червня, Генеральна Асамблея ООН обрала Україну до складу Економічної та Соціальної ради (ЕКОСОР) на період 2019-2021 років.

Членство України підтримали 176 країн. Про це повідомляє постійне представництво України в ООН у своєму Twitter.

«Членство в ЕКОСОР сприятиме в Україні реалізації найкращих світових практик в сфері соціально-економічних реформ. Плануємо також більш активно використовувати потенціал ООН для вирішення нагальних гуманітарних проблем», - заявив Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

Нагадаємо, що ЕКОСОР - це один з органів ООН, який відповідає за її діяльність в соціальній та економічній сфері. До її складу входить 54 держави. В майбутньому ЕКОСОР зосереджуватиме увагу на посиленні соціальної та гендерної рівності, поліпшенні гуманітарної ситуації в зоні конфліктів, боротьбі зі зміною клімату.