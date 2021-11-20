Наглядова рада банку незадоволена результатами перевірки, тому ініціювала повторне розслідування

Наглядова рада Акціонерного товариства «Укрексімбанк» 18 листопада ознайомилася з результатами внутрішнього розслідування щодо нападу на журналістів «Схем» і відхилила їх. Про це пише «Радіо Свобода».

Наглядова рада незадоволена результатами перевірки, тому ініціювала проведення повторного розслідування дій своїх колишніх працівників.

Зазначається, що «не всі факти були адекватно досліджені та висновки щодо них, відповідно, неадекватні».

Перевірка тривала місяць і стосувалася дій голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера, директора департаменту інформаційної політики банку Володимира Пікалова, директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова.

У Наглядовій раді повідомили, що наразі «фіналізують подальші кроки» для проведення нового розслідування.

Як інформував ZAXID.NET, поновлених в «Укрексімбанку» нападників на журналістів остаточно звільнили.