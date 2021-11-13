Наглядова рада державного «Укрексімбанку» відреагувала на ситуацію, коли один з нападників на журналістів – Директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов – увійшов до банку під оплески, та вирішила ініціювати припинення з ним трудових відносин.

У зверненні наглядової ради банку до його правління йшлося, що дії Тельбізова та працівників банку, коли він повернувся на роботу під оплески, стали предметом обурення громадськості, тому наглядова рада ухвалила одностайне рішення звернутися до правління банку щодо звільнення Тельбізова і начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, які 4 жовтня застосували силу проти журналістів програми «Схеми» у робочому кабінеті голови правління цієї фінустанови Євгена Мецгера.

Члени Наглядової ради констатували, що своїми діями Тельбізов та Осіпов довели, що вони не здатні виконувати обов’язки ,а також не розуміють положень кодексу етики та корпоративних цінностей банку.

Наглядова рада вирішила, що перебування цих двох співробітників на посадах «створює загрозу для всієї системи безпеки банку та для його стабільності, а також створює репутаційні ризики».

У відповідь на звернення наглядової ради, правління «Укрексімбанку» провело позачергове засідання і звільнило Тельбізова та Осіпова.

Нагадаємо, після нападу на журналістів у кабінеті голови «Укрексімбанку» Євгена Мецгера, Олега Осіпова та Ігоря Тельбізова відсторонили від роботи, але згодом поновили, пояснивши це тим, що термін, на який можна відстороняти працівника без збереження зарплати, минув. Коли Тельбізов та Осіпов прийшли в банк, колектив фінустанови зустрів їх оваціями.