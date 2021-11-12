Ігор Тельбізов фігурує на записах «Схем» під час нападу на знімальну групу

Працівники «Укрексімбанку» зустріли оплесками поновленого на посаді директора департаменту безпеки фінустанови Ігоря Тельбізова, який є одним із нападників на журналістів проекту «Схеми» під час інтерв’ю з тодішнім главою правління Євгеном Мецгером. Про це повідомив позафракційний нардеп Гео Лерос на своїй сторінці у Facebook.

«Він не воював на фронті, не рятував життя, він катував журналістів, щоб витерти касету з інтерв’ю голови правління банку Мецгера(кум Олени Кравець з 95 кварталу), який відповідав на питання журналістів про фінансування державним банком компаній, пов’язаних з ОРДЛО. Ці люди на балконах – співробітники головного офісу банку. Вони вітають ката, який «героїчно» покриває їх корупційну систему», – написав Лерос у дописі під відео.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні стало відомо про те, що «Укрексімбанк» поновив на посадах відсторонених Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова.

У самому банку своє рішення пояснили тим, що відповідно до чинного трудового та кримінально-процесуального законодавства одержання працівником статусу підозрюваного або обвинуваченого не є законною підставою для відсторонення від роботи або звільнення.

Натомість слідчі дії Тельбізова та Осіпова спершу кваліфікували за двома кримінальними статтями: 171 (Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища) та 126 (Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень). Досудове розслідування кримінального провадження вже завершили, а справу скерували до суду. Підготовче засідання призначене на 29 листопада 2021 року.